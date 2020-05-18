В Україні другий день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також за минулу добу в Україні померла 21 людина

Станом на ранок 18 травня в Україні зафіксували 18 616 випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 325 людей і 21 - померли. Такі дані наводить карта РНБО по поширенню інфекції.

Разом з тим, за минулу добу від COVID-19 одужали 160 українців.

Разом з тим, у прес-службі МОЗ оновили карту поширення коронавірусу в регіонах:

Вінницька область - 733 випадки;

Волинська область - 625 випадків;

Дніпропетровська область - 843 випадки;

Донецька область - 131 випадок;

Житомирська область - 564 випадки;

Закарпатська область - 901 випадок;

Запорізька область - 382 випадки;

Івано-Франківська область - 1221 випадок;

Кіровоградська область - 445 випадків;

м. Київ - 2321 випадок;

- 2321 випадок; Київська область - 1224 випадки;

Львівська область - 1066 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 262 випадки;

Одеська область - 764 випадки;

Полтавська область - 264 випадки;

Рівненська область - 1167 випадків;

Сумська область - 163 випадки;

Тернопільська область - 1081 випадок;

Харківська область - 789 випадків;

Херсонська область - 168 випадків;

Хмельницька область - 267 випадків;

Чернівецька область - 2713 випадків;

- 2713 випадків; Черкаська область - 372 випадки;

Чернігівська область - 108 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області на ізоляцію відправили відділення перинатального центру.

Раніше повідомлялося, що початок спаду пандемії коронавірусу в Україні може відбутися у третій декаді травня 2020 року.

Також в МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють лише про половину випадків COVID-19 серед медиків. З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків, повідомили тільки про кожного другого.

Разом з тим, Кабінет міністрів підтримав проект постанови про внесення коронавірусу до переліку професійних захворювань. Тепер у МОЗ є тиждень для визначення переліку посад медичних та інших працівників, безпосередньо залучених до ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Автор: Анастасия Рокитна