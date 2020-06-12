В Україні другий день поспіль майже 700 нових випадків COVID-19

Станом на 12 червня в Україні інфікувались COVID-19 ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу.

Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

Взагалі за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

З найвищими показниками по захворюваності лишаються місто Київ, в якому 3766 випадків, а також Чернівецька область, в якій 3831 заражений.

Вчора в країні зафіксували новий антирекорд, який лише на 6 випадків вищий від сьогоднішньої статистики.

Після цього в МОЗ заявили, що такого в Україні ще не було і у зв'язку з цим будуть вжиті заходи.

РБК-Україна писало, що за вчорашніми даними, в Україні зафіксували 689 нових випадків COVID-19.

Також у Міністерстві охорони здоров'я оцінили можливість другої хвилі пандемії в Україні.