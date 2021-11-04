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В Україні більше 27 тисяч нових випадків COVID: ситуація в областях

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 08:19
В Україні більше 27 тисяч нових випадків COVID: ситуація в областях Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні більше 27 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні більше 27 тисяч нових випадків COVID: ситуація в областях

Статистика за добу

  • Нових випадків - 27 377.
  • Смертей - 699.
  • Госпіталізацій - 5472.
  • Одужань - 12 464.

Протестували за добу:

  • методом ПЛР - 72 918,
  • методом ІФА - 22 294,
  • експрес-тестами - 60 193.

Ситуація в областях

За добу найбільше нових випадків в Дніпропетровській (+2254), Одеській (+1899), Харківській (+1656), Києві (+1836).

В Україні більше 27 тисяч нових випадків COVID: ситуація в областях

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