В Україні більше 27 тисяч нових випадків COVID: ситуація в областях
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні більше 27 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
- Нових випадків - 27 377.
- Смертей - 699.
- Госпіталізацій - 5472.
- Одужань - 12 464.
Протестували за добу:
- методом ПЛР - 72 918,
- методом ІФА - 22 294,
- експрес-тестами - 60 193.
Ситуація в областях
За добу найбільше нових випадків в Дніпропетровській (+2254), Одеській (+1899), Харківській (+1656), Києві (+1836).