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В Україні тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску до Польщі: що радить МВС

Фото: в Україні тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску до Польщі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 19 червня в України тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Краківець-Корчова". Для перетину кордону МВС радить обрати інший маршрут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що "Краківець-Корчова" не працюватиме на виїзд з України до Польщі.

Які пункти пропуску для перетину кордону можна ще обрати:

  • "Грушів - Будомєж";
  • "Шегині - Медика";
  • "Рава-Руська - Хребенне".

"Порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін", - пише пресслужба МВС.

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