В Україні тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску до Польщі: що радить МВС

Починаючи з 19 червня в України тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Краківець-Корчова". Для перетину кордону МВС радить обрати інший маршрут.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що "Краківець-Корчова" не працюватиме на виїзд з України до Польщі.
Які пункти пропуску для перетину кордону можна ще обрати:
"Порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін", - пише пресслужба МВС.
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