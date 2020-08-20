В Україні вперше виявили більше двох тисяч нових випадків коронавірусу

Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людини. Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадки, у Києві - 227, у Чернівецькій області - 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській - 168.

"В Харківській області стрімко зростає кількість заражених", - заявив він.

В Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 50 441 пацієнт одужав.

Ситуація в регіонах така:

Вінницька область - 3405 випадків;

Волинська область - 4929 випадків;

Дніпропетровська область - 1873 випадки;

Донецька область - 1156 випадків;

Житомирська область - 2597 випадків;

Закарпатська область - 6662 випадки;

Запорізька область - 1213 випадків;

Івано-Франківська область - 7290 випадків;

Кіровоградська область - 749 випадків;

м. Київ - 11 172 випадки;

Київська область - 4727 випадків;

Львівська область - 12 631 випадок;

Луганська область - 204 випадки;

Миколаївська область - 893 випадки;

Одеська область - 5408 випадків;

Полтавська область - 594 випадки;

Рівненська область - 8091 випадок;

Сумська область - 1078 випадків;

Тернопільська область - 4116 випадків;

Харківська область - 6849 випадків;

Херсонська область - 321 випадок;

Хмельницька область - 1768 випадків;

Чернівецька область - 8297 випадків;

Черкаська область - 1200 випадків;

Чернігівська область - 1314 випадків.

Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.

Нагадаємо, сьогодні будуть переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки і Україну знову розділять на зони карантину.

До цього в Міністерстві охорони здоров'я України роз'яснили, які обмеження будуть в школах різних карантинних зон.