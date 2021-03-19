В Україні вперше вакцинували від COVID понад 10 тисяч осіб за добу

В Україні за минулу добу зробили 10 959 щеплень від коронавірусу (усі перша доза). Це вперше з початку вакцинації, коли прищепили більше ніж 10 тисяч осіб.
За вчора в країні провели на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинація проводилася 210 мобільними бригадами.
Найбільше щеплень зроблено учора в Києві - 890. За весь період найбільше вакцинували в Донецькій області - 7484 щеплень.
Розподіл проведених щеплень по регіонах за добу:
З початку кампанії вакцинації щеплено вже 92 714 осіб. З них першу дозу отримали 92 713, ще один чоловік отримав вже дві дози.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що процес вакцинації йде не за планом. Він зазначав, що в Україні повинні були робити 10 тисяч щеплень в добу ще до 7 березня.
Також Степанов днями повідомив, що в Україні можуть вакцинувати 14 тисяч осіб на день.
Зазначимо, процес вакцинації в країні розпочався 24 лютого. Зараз в Україну надійшла лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.