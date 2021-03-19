В Україні вперше вакцинували від COVID понад 10 тисяч осіб за добу

За вчора в країні провели на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинація проводилася 210 мобільними бригадами.

Найбільше щеплень зроблено учора в Києві - 890. За весь період найбільше вакцинували в Донецькій області - 7484 щеплень.

Розподіл проведених щеплень по регіонах за добу:

З початку кампанії вакцинації щеплено вже 92 714 осіб. З них першу дозу отримали 92 713, ще один чоловік отримав вже дві дози.