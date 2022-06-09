В Україні вперше відбудеться Європейський конгрес по лікуванню захворювань підшлункової залози

Через війну цьогоріч конгрес відбудеться онлайн. Станом на зараз для участі в заході зареєструвались панкреатологи з 52 країн світу.

Попри те, що реєстрація є платною, організатори в цьому році зробили виключення для країни, яка приймає гостей - українські лікарі можуть безкоштовно долучитись до заходу.

Дослідження українських панкреатологів також будуть представлені на конгресі. Велику кількість робіт представив Національний інститут хірургії та трансплантології ім. академіка О.О. Шалімова НАМН України. Також дослідження виконали науковці та лікарі з багатьох міст України (Київ, Харків, Одеса, Тернопіль, Миколаїв, Чернівці та ін.).

Професори з Європейських країн, США, Японії, Австралії також поділяться результатами своїх досліджень у галузі гастроентерології, хірургії, ендоскопії, досягненнями, які дають можливість максимально ефективно допомагати пацієнтам.

Напередодні конгресу буде проведено навчальний курс щодо ролі кишкової мікробіоти при патології підшлункової залози, печінки, травного тракту (керівник - проф. А.Е. Дорофєєв).

Нагадаємо, Європейський клуб панкреатологів зараз очолює український доктор медичних наук, професор Наталія Губергріц.