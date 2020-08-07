В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози

В Україні вперше провели операцію по трансплантації підшлункової залози. Загалом Міністерство охорони здоров'я планує протягом 2,5-3 років перейти на трансплантационную незалежність.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні вже провели три операції по трансплантації - серця, нирки і підшлункової залози.

"Ми хочемо за 2,5-3 роки отримати трансплантационную незалежність. Щоб ми наших громадян не відправляли за кордон", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що в цьому році в держбюджеті закладено мільярд гривень на лікування людей за кордоном. У разі проведення операцій в Україні вдасться врятувати більшу кількість людей.

"Якщо ми будемо говорити про суму коштів, які ми витрачаємо на лікування за кордоном, і розвинемо трансплантації в нашій країні, то кількість людей, яким ми врятуємо життя, збільшиться в рази. Тому що у нас трансплантації коштують дешевше - іноді в 4-5 разів", - зазначив міністр.

Щорічно в трансплантації потребують близько 5 тисяч українців.

Раніше Степанов повідомляв, що в Україні щодня помирає 9 осіб, яким необхідна трансплантація.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України врегулював логістику органів для трансплантації, а також затвердив порядок імпорту анатомічних матеріалів для підготовки хірургів.