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В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 3663 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 981 особу, летальних випадків - 61, одужали - 1 546 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 27 895 осіб, методом ІФА - 9 397 осіб, експрес-тестами - 25 438 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 306 939 осіб;
  • одужало - 2 217 563 особи;
  • летальних випадків - 54 175.

Зазначимо, більше трьох тисяч заражень за добу попередній раз було аж в травні. Кількість нових заражень більше, ніж сьогодні, було 22 травня - тоді захворіли 4606 людей.

Нагадаємо, карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус