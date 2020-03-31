В Україні зросла кількість смертей від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавіруса померли вже 17 осіб

Кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні зросла до 17. Про це свідчать даними Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за даними відомства, сьогодні в Україні зафіксували ще дві смерті від коронавіруса. Загальна кількість летальних випадків станом на вечір 30 березня становить - 17.

Нагадаємо, раніше у мера міста Монастириська Тернопільської області Андрія Стара підтвердили коронавірус. За словами Стара, він відчуває себе добре і у нього немає ніяких симптомів. Зазначимо, що більшість випадків зараження коронавірусом зафіксовано в районі Монастыриском.

Крім того, в Івано-Франківському обласному пологовому будинку померла жінка з підозрою на коронавірус, лабораторне підтвердження діагнозу очікується 31 березня - 1 квітня. Її дитина знаходиться в реанімаційному відділенні, загрози для життя немає.

Додамо, що в Сумській області коронавірус виявили ще у семи осіб, загальна кількість хворих у регіоні зросла до 17. У Конотопському районі - дев'ять випадків, у Сумах - три, в Охтирці - чотири, в Кролевецькому районі заразився один чоловік.