В Україні зросла кількість випадків захворювання на COVID-19

В Україні зросла кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, станом на вечір 5 квітня вірусологічною референс-лабораторією підтверджено 1308 випадків захворювання на коронавірус. Зафіксовано 57 нових випадків коронавірусу.

При цьому одужали від захворювання на коронавірус вже 28 людей.

Нагадаємо, станом на ранок, 5 квітня, було відомо про 1251 випадок захворювання на COVID-19. При цьому кількість летальних випадків, пов'язаних з захворюванням на коронавірус, перевищувала 30.

Також РБК-Україна писало, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко порівняв швидкість поширення коронавірусу в Україні з ситуацією в інших країнах. Ляшко заявив, що в Україні коронавірус поширюється повільніше, чим в Італії, Іспанії та Сполучених Штатах.

Крім того, у Чернівецькій ОДА повідомляли про двох дітей з підозрою на коронавірус, які перебувають у важкому стані в Чернівецькій обласній дитячій лікарні. Обоє пацієнтів на кисневій дотації.

Додамо, у Львівській області сьогодні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Від захворювання помер 69-річний чоловік, у якого була важка пневмонія. Пацієнт був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.