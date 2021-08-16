В Україні відновили унікальний трицикл виробництва Київського Мотозаводу

Трицикл КМЗ К-1В випускався з 1947 по 1952 рік у Києві і став першим вітчизняним спецтранспортом для людей з обмеженими фізичними можливостями.

КМЗ К-1В логічніше називати мотоколяскою, ніж трициклом, так як він призначався для використання людьми з обмеженими можливостями. Київський мотозавод освоїв випуск триколісної техніки в 1947 році.

Спецтранспорт створений на базі одиночного мотоцикла К-1Б "Киянин". Останній, у свою чергу, був копією німецького Wanderer SP1, креслення і виробничу оснастку для випуску якого СРСР вивезла з Німеччини в якості репарацій.

Трицикл оснащувався 98-кубовим двотактним двигуном потужністю 2,3 к.с. з системою примусового повітряного охолодження – вентилятор постійно дув на єдиний циліндр. Потужності двигуна мотоколясці ледь вистачало.

Всього з 1947 по 1952 рік було випущено 19 855 примірників трициклу КМЗ К-1В і модифікації КМЗ К-1е. Мотоколяски видавалися органами соціального захисту людям з інвалідністю безкоштовно. Незвично, але мотоцикл мав передачу заднього ходу.. Це був останній серійний транспортний засіб в СРСР, на якому застосовувався клаксон – гумова груша з розтрубом.

Народне господарство і армія СРСР дуже потребували важких мотоциклах, тому з 1972 року К-1В поступилася місцем на складальних лініях мотоциклу М-72. Випуск машин для людей з інвалідністю передали до Серпухова в Росію, де з початку 50-х по 90-ті роки випускалися компактні трьох- і чотириколісні двомісні машини.