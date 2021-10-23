В Україні вже вакцинували близько 30% дорослого населення, - Ляшко

За його словами, за час епідемії в Україну поставили 25 млн доз вакцини, ще як мінімум 16 млн буде привезено.

"Якщо ми будемо рахувати від кількості дорослого населення - це вже більше, ніж 15%. Якщо ми вважаємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо і 30%. Треба щонайменше 70%", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що українцям буде доступна бустерна доза вакцини від COVID, її зможуть отримати ті, хто виїжджає в країни, в яких наявність такої дози є обов'язковою.

У ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти та гості студії дають відповідь на питання, чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії.

Також Віктор Ляшко, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький та інші пояснюють, чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 22 жовтня

Нагадаємо, у попередньому випуску Юлія Тимошенко повідала, хто "сосе" український газ.



А Савік Шустер розповів, скільки в Україні людей з високим доходом, середнім, нижче середнього і тих, хто живе за межею бідності.



Крім того, українці висловилися про те, чи вірять, що команда Зеленського впорається з енергетичною кризою.

Також старший науковий співробітник Центру політики безпеки Андрій Ілларіонов розкритикував дипломатичну політику Зеленського.



Ще дивіться батл колишнього та нинішнього голів "Нафтогазу" і вирішуйте: хто з них - Коболєв чи Вітренко - врятував енергетичну безпеку України.