RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні вакцина Moderna поки використовується тільки для першої дози

Автор: Дмитрий Кузнецов

Згідно з розподілом МОЗ вакцина Moderna поки використовується тільки для першого щеплення. Дози для другого уколу повинні надійти в медустанови після 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентину Гінзбург.

За її словами, на сьогодні в Києві немає проблем з щепленнями другою дозою. "Ревакцинація триває препаратами AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech", - наводить слова Гінзбург пресслужба КМДА.

Зазначається, що згідно з розподілом МОЗ України, дози вакцини Moderna використовуються виключно для першого щеплення. Для другого уколу препарат повинен надійти в медустанови після 16 серпня.

Глава департаменту нагадала, що для ревакцинації слід звернутися до сімейного лікаря, реєстратуру медустанови або записатися через сервіс helsi.me.

Гінзбург підкреслила, що в разі, коли людині відмовили в ревакцинації препаратом, яким він був щеплений первинно, слід негайно звернутися до керівника установи.

"Якщо і після цього питання не вирішене - пропоную телефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров'я - 044-278-41-91", - додала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаКоронавірус