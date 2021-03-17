В Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Цей закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія" і встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення і використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітнього, а також за залучення дитини до участі в них.

Кримінальне правопорушення, вчинене щодо малолітніх або неповнолітніх, повинно бути розслідувано невідкладно і розглянуто в суді в першу чергу.

Документ вводить особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

Закон також передбачив покарання за отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Покарання за домагання дитини для сексуальних цілей

Каратиметься пропозицію зустрічі від повнолітньої особи, в тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, дитині до 16 років для вчинення відносно його будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, якщо після такої пропозиції було скоєно хоча б одну дію, спрямоване на те, щоб така зустріч відбулася.

За це загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо пропозиція зробили дитині до 16 років для залучення його в виготовлення дитячої порнографії, і якщо після такої пропозиції було скоєно хоча б одну дію, спрямоване на те, щоб така зустріч відбулася, це каратимуть тюрмою на термін від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За скоєння даного злочину за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітнього, порушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під зустріччю, як каже закон, слід розуміти і проведену з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій.