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В Україні посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів та довідок, - МОЗ

Автор: Инна Собора

Готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів. Серед них - свідоцтва про вакцинацію, а також довідки про протипоказання до щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ констатують, що зі зростанням захворюваності на COVID-19 усе частіше з’являються повідомлення про купівлю підробку документів. Це - злочин та карається законом, а наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших.

"Якщо людину з підробним свідоцтвом депортували з-за кордону, це прикро, але не смертельно. А от якщо така людина, користуючись довідкою, заразила коронавірусною хворобою стареньку чи старенького, вагітну жінку чи онкохворого, наслідки її дій можуть бути вкрай важкі", - зазначають у міністерстві.

Наразі МОЗ разом з поліцією та СБУ працюють над виявленням випадків підроблення документів про вакцинацію, усі вони ретельно розслідуються.

"Зараз готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів", - повідомили у МОЗ.

Громадян просять повідомляти в поліцію про випадки продажу підробних документів про вакцинацію.

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КоронавірусКримінальна справаВакцинація