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В Україні збільшилася кількість заражених коронавірусом

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13 нових випадків у Чернівецькій області

У Чернівецькій області діагностували ще 13 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.

Таким чином, загальна кількість інфікованих у області складає 38 людей.

"За результатами, які ми отримали сьогодні зранку, ми, нажаль, маємо збільшення кількості інфікованих людей в області. Це є додатково 13 осіб", - сказав Осачук.

Найбільше інфікованих у селі Колінківці Хотинського району - 12 осіб. Ще 7 українців коронавірусом заразилися у населеному пункті Брусниця Кіцманського району.

Загалом географія розповсюдження вірусу у Чернівецькій області виглядає так:

  • Колінківці Хотинського району - 12 осіб;
  • Брусниця Кіцманського району - 7 осіб;
  • Лужани Кіцманського району - 4 особи;
  • Великий Кучурів Сторожинецького району - 2 особи;
  • Заставна - 2 особи;
  • Чернівці - 2 особи;
  • Хотин - 1 особа;
  • Їжівці Сторожинецького району - 1 особа;
  • Юрківці Заставнівського району - 1 особа;
  • Кам’янка Глибоцького району - 1 особа;
  • Луковиця Глибоцького району - 1 особа;
  • Топорівці Новоселицького району - 1 особа.

Раніше повідомлялося, що до Чернівецької обласної дитячої лікарні госпіталізували чотири дитини із підозрою на коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, всього з початку року до Центру громадського здоров'я України надійшло 756 підозр на коронавірус. З них 620 зразків - негативні. Наразі перевіряються ще 52 людини.

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