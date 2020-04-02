ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 22:01
В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього від вірусу вилікувались 19 осіб

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на вечір 2 квітня становить 897. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, на сьогодні лабораторний центр підтвердив 103 випадків коронавіруса. Загальна кількість випадків захворювання COVID-19 досягло 897.

Крім того, одужали від коронавіруса вже 19 осіб. У них повторні тести не виявили наявності вірусу Sars-Cov-2 в організмі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Хворі коронавірусом були зафіксовані в містах Кривий Ріг та Новомосковськ.

Крім того, у Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.

Додамо, що в лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих коронавірусом.

Кількість загиблих від коронавірусу перевищила 50 тисяч осіб Зеленський та генсек ООН провели телефонну розмову
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся