ru
ua

В Україні збільшилася кількість смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус   

Від вірусу померли ще 3 українці

В Україні зафіксовано три нових смертельних випадки від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, нові летальні випадки зафіксовано у Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу в Україні збільшилась до 8 осіб.

Окрім Києва, вірус поширився на 23 області. Географія поширення коронавірусу виглядає так:

  1. Київ - 74 випадки;
  2. Чернівецька область - 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
  3. Тернопільська область - 43 випадки (1 летальний);
  4. Київська область - 41 випадок;
  5. Івано-Франківська область - 28 (3 летальних) випадків;
  6. Вінницька область - 16 випадків;
  7. Запорізька область - 10 випадків;
  8. Рівненська область - 9 випадків (1 летальний);
  9. Дніпропетровська область - 7 випадків;
  10. Одеська область - 6 випадків;
  11. Львівська область - 5 випадків;
  12. Сумська область - 5 випадків (1 летальний);
  13. Житомирська область - 4 (1 летальний) випадки;
  14. Черкаська область - 3 випадки;
  15. Волинська область - 2 випадки;
  16. Донецька область - 2 випадки;
  17. Луганська область - 2 випадки;
  18. Закарпатська область - 1 випадок;
  19. Миколаївська область - 1 випадок;
  20. Полтавська область - 1 випадок;
  21. Харківська область - 1 випадок;
  22. Херсонська область - 1 випадок;
  23. Хмельницька область - 1 випадок
  24. Чернігівська область - 1 випадок.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 28 березня в Україні зафіксовано 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Подробиці поширення пандемії в Україні і світі 28 березня - у матеріалі РБК-Україна.

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу Ракетний катер РФ виявили в морській економічній зоні України
Читати всі новини