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В Україні збільшилася кількість смертей від COVID-19

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 22:17
В Україні збільшилася кількість смертей від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавіруса померли вже 13 людей

Кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні зросла до 13. Про це свідчать даними Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за даними відомства, сьогодні в Україні зафіксували ще дві смерті від коронавіруса. Загальна кількість летальних випадків станом на вечір 30 березня становить - 13.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що станом на вечір в Україні вже підтвердили понад 540 випадків коронавірусу. Також наголошується, що одужали вісім осіб.

Крім того, в Маріуполі Донецької області зафіксували ще чотири випадки інфікування коронавірусом. Всього в регіоні 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19: 5 - у Маріуполі, 1 - в Бахмуті. Всі хворі були знайомі з першим чоловіком з коронавірусом, який повернувся з Єгипту.

Додамо, що в місті Южному Одеської області підтвердили випадок зараження коронавірусом. За словами мера міста Володимира Новацького, пацієнт знаходиться в Одеській інфекційній лікарні, а всі контактні особи були ізольовані.

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