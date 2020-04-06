В Україні збільшать кількість тестувань на коронавірус

В Україні буде збільшено кількість тестувань на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що сьогодні в Україні близько 250 тисяч тестів для ПЦР-діагностики.

"Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЦР-діагностики. Тому питання з тестування не є проблемою. Україна готова тестувати. І буквально на вихідних ми збирались у міністра охорони здоров’я і чітко прописували стратегію збільшення кількості тестувань для того, щоб забезпечити тестуваннями всі випадки, які можливі", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, у Закарпатській області одужала паціентка з дігнозом коронавірус, але ще одна людина від COVID-19 померла. Разом з тим, у 35 жителів області, методом ПЛР, підтверджено діагноз коронавірусної інфекції.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області через коронавірус померла ще одна людина, чоловік 57 років з міста Заліщики. Його стан в останні дні погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Всього станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 38 смертей через коронавірус.