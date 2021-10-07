МОЗ затвердив список професій для обов'язкової вакцинації: хто у ньому

Згідно з наказом від МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг". - відзначив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Також міністр зауважив, що усі працівники перерахованих установ щоденно контактують з великою кількістю людей. Зокрема, більшість госпіталізованих хворих на коронавірус пацієнтів - невакциновані.

"Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - пише пресслужба МОЗ.