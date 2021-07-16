В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу

В Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу. Протягом 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

Раніше у МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.

Водночас, у Міністерстві охорони здоров'я допускають повторну вакцинацію тих, хто пройшов перший курс щеплень.