В Україні встановили новий антирекорд по коронавірусу: список областей

В Україні за минулу добу встановлено новий антирекорд, заразились коронавірусом 578 людей. Яка ситуація в областях і Києві, повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 353 випадки (45 одужали);

Волинська обл. - 188 випадків (17 одужали);

Дніпропетровська обл. - 186 випадків (11 одужали);

Донецька обл. - 21 випадок (10 одужали);

Житомирська обл. - 304 випадки (1 одужав);

Закарпатська обл. - 230 випадків (22 одужали);

Запорізька обл. - 146 випадків (21 одужав);

Івано-Франківська область - 644 випадки (27 одужали);

м. Київ - 1 059 випадків (45 одужали);

Київська обл. - 451 випадок (33 одужали);

Кіровоградська обл. - 258 випадків (31 одужав);

Львівська обл. 282 випадки (32 одужали);

Луганська обл. - 27 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. - 99 випадків;

Одеська обл. - 161 випадок (3 одужали);

Полтавська обл. - 161 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. - 396 випадків (29 одужали);

Сумська обл. - 89 випадків (28 одужали);

Тернопільська обл. - 499 випадки (38 одужали);

Харківська обл. - 101 випадок (6 одужали);

Херсонська обл. - 77 випадків (10 одужали);

Хмельницька обл. - 61 випадок (7 одужали);

Черкаська обл. - 220 випадків (34 одужали);

Чернівецька обл. - 1140 випадків (36 одужали);

Чернігівська обл. - 17 випадків (3 одужали).

Усього в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Нагадаємо, у Збройних силах України зафіксували три нових випадки коронавірусу, загальна кількість - становить 46.

У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та на Великодень.