В Україні встановили новий антирекорд по коронавірусу: список областей

Найбільше заражених коронавірусом у Чернівецькій області
В Україні за минулу добу встановлено новий антирекорд, заразились коронавірусом 578 людей. Яка ситуація в областях і Києві, повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 353 випадки (45 одужали);
- Волинська обл. - 188 випадків (17 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 186 випадків (11 одужали);
- Донецька обл. - 21 випадок (10 одужали);
- Житомирська обл. - 304 випадки (1 одужав);
- Закарпатська обл. - 230 випадків (22 одужали);
- Запорізька обл. - 146 випадків (21 одужав);
- Івано-Франківська область - 644 випадки (27 одужали);
- м. Київ - 1 059 випадків (45 одужали);
- Київська обл. - 451 випадок (33 одужали);
- Кіровоградська обл. - 258 випадків (31 одужав);
- Львівська обл. 282 випадки (32 одужали);
- Луганська обл. - 27 випадків (3 одужали);
- Миколаївська обл. - 99 випадків;
- Одеська обл. - 161 випадок (3 одужали);
- Полтавська обл. - 161 випадок (12 одужали);
- Рівненська обл. - 396 випадків (29 одужали);
- Сумська обл. - 89 випадків (28 одужали);
- Тернопільська обл. - 499 випадки (38 одужали);
- Харківська обл. - 101 випадок (6 одужали);
- Херсонська обл. - 77 випадків (10 одужали);
- Хмельницька обл. - 61 випадок (7 одужали);
- Черкаська обл. - 220 випадків (34 одужали);
- Чернівецька обл. - 1140 випадків (36 одужали);
- Чернігівська обл. - 17 випадків (3 одужали).
Усього в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Нагадаємо, у Збройних силах України зафіксували три нових випадки коронавірусу, загальна кількість - становить 46.
У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та на Великодень.