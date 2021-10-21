В Україні посилять заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією: про що йде мова

Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб, а отже, - запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров’я та інфекційні лікарні, повідомили в МОЗ.
Нова постанова МОЗ передбачає, що імунізація має й далі залишатися доступною. Що ще є в постанові:
Можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні.
Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить у заклади охорони здоров’я, щоб отримати профілактичні щеплення, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування.
Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.
Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.
До Національного календаря профілактичних щеплень внесені вакцини від 10 інфекційних захворювань:
кашлюка,
дифтерії,
правця,
кору,
паротиту,
краснухи,
туберкульозу,
гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції),
гепатиту В,
поліомієліту.
Держава забезпечує ці вакцини власним коштом, тобто громадяни отримують їх безоплатно.