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В Україні посилять заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією: про що йде мова

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні посилять заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією. Йдеться, зокрема, про 10 захворювань, вакцини від яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб, а отже, - запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров’я та інфекційні лікарні, повідомили в МОЗ.

Нова постанова МОЗ передбачає, що імунізація має й далі залишатися доступною. Що ще є в постанові:

  • Можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні.
  • Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить у заклади охорони здоров’я, щоб отримати профілактичні щеплення, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування.
  • Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.
  • Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.

До Національного календаря профілактичних щеплень внесені вакцини від 10 інфекційних захворювань:

  • кашлюка,
  • дифтерії,
  • правця,
  • кору,
  • паротиту,
  • краснухи,
  • туберкульозу,
  • гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції),
  • гепатиту В,
  • поліомієліту.

Держава забезпечує ці вакцини власним коштом, тобто громадяни отримують їх безоплатно.

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Вакцинація