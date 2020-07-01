В Україні зріс показник активних хворих на COVID-19

Зеленський заявив, що медиків треба захищати найбільше
В Україні в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Показник захворюваності на COVID-19 наразі становить 58 осіб на 100 тисяч населення.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
На нараді з Володимиром Зеленським заявили, що зараз задіяння апаратів штучної вентиляції легень досить низьке - всього 6,5%.
"Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони - на передовій", - сказав голова держави.
Також зазначено, що уряд готується до другої хвилі епідемії.
Раніше в Кабміні заявили, що можуть посилити карантинні обмеження на рівні країни, якщо кількість активних хворих складе більше 60 хворих на 100 тис. населення.
Нагадаємо, станом на 1 липня в Україні до послаблення протиепідемічних заходів не готові Київ і ще 11 областей.
Відзначимо, в МОЗ назвали головну умову закриття українських курортів.
Також додамо, що за вчора заразилися ще 664 людини і число інфікованих скорочується.
Автор: Анастасия Рокитна