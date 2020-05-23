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В Україні зменшилася кількість виявлених випадків COVID-19 за добу

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 09:11
В Україні зменшилася кількість виявлених випадків COVID-19 за добу
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

За добу виявили 432 нових хворих

В Україні за останню добу зменшилася кількість виявлених випадків COVID-19. Зареєстровано 432 нових випадків, а добою раніше інфекцію виявили у 442 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, у країні вже 20 580 випадків зараження коронавірусом. За добу від COVID-19 вилікувались 344 людини, померло 17 осіб. За весь час пандемії одужали 6929 пацієнтів і 605 померли.

Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дітей і 3268 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували
256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медики.

Станом на ранок 23 травня, в Центр громадського здоров'я надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19.

Найбільше за останню добу нових випадків коронавірусу зафіксували у Чернівецькій (59), місті Києві (47), Рівненській (45) та Львівській (45) областях.

При цьому в Луганській, Сумській та Полтавській областях нових випадків COVID-19 не зафіксовано.

Ситуація по регіонах:

  • Вінницька обл. - 853 (465 одужали);
  • Волинська обл. - 759 (182 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 865 (188 одужали);
  • Донецька обл. - 143 (57 одужали);
  • Житомирська обл. - 618 (284 одужали);
  • Закарпатська обл. - 1042 (263 одужали);
  • Запорізька обл. - 403 (226 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1274 (625 одужали);
  • Київ - 2569 (351 одужав);
  • Київська обл. - 1375 (275 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 466 (356 одужали);
  • Луганська обл. - 43 (33 одужали);
  • Львівська обл. - 1285 (259 одужали);
  • Миколаївська обл. - 280 (117 одужали);
  • Одеська обл. - 821 (120 одужали);
  • Полтавська обл. - 266 (219 одужали);
  • Рівненська обл. - 1368 (543 одужали);
  • Сумська обл. - 166 (112 одужали);
  • Тернопільська обл. - 1108 (758 одужали);
  • Харківська обл. - 892 (208 одужали);
  • Херсонська обл. - 177 (139 одужали);
  • Хмельницька обл. - 329 (89 одужали);
  • Черкаська обл. - 387 (232 одужали);
  • Чернівецька обл. - 2964 (782 одужали);
  • Чернігівська обл. - 127 (46 одужали).

Нагадаємо, вчора Україна перейшла до адаптивної моделі карантину. У більшості областей обмеження будуть ослаблені. Водночас кілька регіонів карантин пом'якшувати поки не планують.

Також РБК-Україна писало, що вже працює в рамках другого етапу ослаблення карантину.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Коронавірус
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