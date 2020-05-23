В Україні зменшилася кількість виявлених випадків COVID-19 за добу

За добу виявили 432 нових хворих
В Україні за останню добу зменшилася кількість виявлених випадків COVID-19. Зареєстровано 432 нових випадків, а добою раніше інфекцію виявили у 442 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, у країні вже 20 580 випадків зараження коронавірусом. За добу від COVID-19 вилікувались 344 людини, померло 17 осіб. За весь час пандемії одужали 6929 пацієнтів і 605 померли.
Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дітей і 3268 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували
256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медики.
Станом на ранок 23 травня, в Центр громадського здоров'я надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19.
Найбільше за останню добу нових випадків коронавірусу зафіксували у Чернівецькій (59), місті Києві (47), Рівненській (45) та Львівській (45) областях.
При цьому в Луганській, Сумській та Полтавській областях нових випадків COVID-19 не зафіксовано.
Ситуація по регіонах:
Нагадаємо, вчора Україна перейшла до адаптивної моделі карантину. У більшості областей обмеження будуть ослаблені. Водночас кілька регіонів карантин пом'якшувати поки не планують.
Також РБК-Україна писало, що вже працює в рамках другого етапу ослаблення карантину.
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Автор: Максим Зайченко