В Україні погіршилася ситуація з коронавірусом, а Дубінського зняли з посади: новини за вихідні

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися, Олександра Дубінського зняли з посади голови осередку "Слуги народу" в Київській області, поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 13-14 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій було перевищено вже в 9 регіонах.

У МОЗ опублікували список симптомів, які можуть з'явитися після ін'єкції проти коронавірусу.

Українцям похилого віку, яким складно пересуватися, щеплення будуть робити вдома. До людей старше 80 років будуть направляти мобільні бригади.

У декількох містах Німеччини в суботу вдень пройшли акції коронаскептиків і противників карантинних обмежень. У Дрездені були зафіксовані зіткнення.

У Парижі переповнені лікарні, пацієнтів з COVID евакуюють в інші міста. В Бордо евакуйовані кілька десятків пацієнтів.

В Італії виключили зв'язок між щепленням вакциною від коронавірусу AstraZeneca і смертю вчителя в регіоні П'ємонт. Тому в країні закликали уважно ставитися до рішень про припинення вакцинації цим препаратом.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Глава Національного офісу статистики Великобританії заявив, що восени очікуються нові хвилі зараження коронавірусом. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції вірусу.

Дубінський більше не голова "Слуги народу" в Київській області

Народний депутат Олександр Дубінський більше не очолює київську обласну організацію партії "Слуги народу". Сьогодні місцевий осередок обрав нового керівника.

Також Дубінського можуть виключити з партії. Таке питання вже розглядається. l

"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий термін

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського йти на другий термін. Таким чином у СН прокоментували питання, чи буде глава держави балотуватися на цей пост вдруге. Про це в ході брифінгу розповів глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

"Ми будемо просити його йти на другий термін", - сказав депутат. При цьому глава партії Олександр Корнієнко заявив, що тільки сам Зеленський може дати відповідь на питання про можливий другий термін.

Ринкові ціни на газ для населення повертаються: що це значить

Постанова Кабінету міністрів про заморожування цін на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр діє тільки до 1 квітня. Швидке всього, продовжувати його не будуть, а громадяни будуть обирати більш вигідного постачальника.

Про те, що буде з цінами на газ для населення - в матеріалі РБК-Україна.

Конфлікт у ЄС: ряд чиновників за менш "войовничий підхід" в діалозі з Росією

Деякі з високопоставлених чиновників у Брюсселі виступають за менш "войовничий підхід" у діалозі з Росією. Лідери Євросоюзу готуються до перегляду стратегії щодо РФ, яка повинна бути представлена ​​в цьому місяці.

Підкреслюється, що позиції деяких чиновників призвели до того, що в ЄС спостерігаються розбіжності з окремими державами-членами, які виступають проти змін у політиці, тому що дії Росії "стають тільки гірше".

Смерть 7-річної Марії Борисової: підозрюваного у вбивстві взяли під варту

Вбивство Марії Борисової сколихнуло всю Україну. Тіло дівчинку з селища Щасливе Херсонської області замотали в поліетиленовий пакет і підкинули в одне з недобудованих господарських споруд. Зараз поліція взяла під варту 52-річного підозрюваного.

Чолоіка вдалося розшукати по "гарячих слідах". Підозрюваного знайшли через дві доби після виявлення тіла дівчинки. На даний момент його особа не розголошується.

SpaceX запустила нову партію супутників. Ракета знову успішно приземлилася

Американська компанія SpaceX запустила 60 супутників ракетою Falcon 9 в рамках розгортання проекту супутникового інтернету Starlink.

Запуск відбувся, як і планувалося, близько 12:00 за київським часом. SpaceX оприлюднила відео моменту запуску.

Біткойн вперше в історії перевищив рівень у 60 тисяч доларів

Биткойн в суботу, 13 березня, подорожчав на 7% і вперше в історії піднявся вище 60 тисяч доларів. В моменті криптовалюта торгувалася по 60 190 доларів.

Раніше в суботу біткойн піднявся вище 59 тисяч доларів - до нового максимуму.

"Динамо" і "Шахтар" перемогли в матчах УПЛ. Кияни і далі випереджають "гірників" на чотири очки

Лідери чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" одночасно здобули перемоги у своїх матчах 18-го туру чемпіонату України. І тому, між командами залишилася дистанція в чотири очки на користь киян.

Подробиці матчів - у матеріалі РБК-Україна.

В Україну суне черговий атмосферний фронт з дощами і снігом: де зіпсується погода

Погода в Україні в понеділок, 15 березня, зіпсується в деяких областях через атмосферний фронт, однак температура буде досить високою.

До слова, синоптики нещодавно дали прогноз на літо 2021 в Україні, і він не надто втішний. Експерти обіцяють багато стихійних явищ, таких як буревії з градом.