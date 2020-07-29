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В Україні більше тисячі нових випадків коронавірусу

Київ, Середа 29 липня 2020 08:43
В Україні більше тисячі нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

З початку епідемії заразились більше 67 тисяч людей

В Україні 29 липня фіксують ріст кількості випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 1022 заражених. Найбільше інфікованих в Львівській та Івано-Франківській областях, а також Києві.

Такі дані у Ради нацбезпеки та оборони.

Всього в країні 67 597 випадків COVID-19.

Смертельних випадків від вірусу - 1 650.

Одужали від коронавірусу 37 394 людей.

За минулу добу, зокрема, одужали 650 людей та 21 людина померла.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили алгоритм повернення українців з "червоних зон".

Відзначимо, народний депутат фракції "Слуги народу" і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусів.

Раніше голова Ради Дмитро Разумков назвав кількість нардепів, які перехворіли на коронавірус.

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