В Україні більше тисячі людей захворіли COVID повторно

За його словами, такі дані представили обласні лабораторні центри.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як одужали, і потім через деякий час знову був поставлений діагноз COVID-19. Станом на позавчора, тобто на 16 число, людей 1360", - сказав Родина.

Він додав, що якщо людина перехворіла COVID, то немає гарантій того, що він не захворіє повторно.

"Антитіла... тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців... Якщо людина говорить, що у нього є антитіла - це не означає, що він абсолютно захищена тут і зараз", - заявив Родина.