В Україні майже тисяча нових випадків коронавірусу

Станом на 24 липня в Україні фіксують ріст кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 972 людини. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Рівненській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Такі дані наводить Рада нацбезпеки на оборони.

З початку пандемії в країні заразились COVID-19 вже 62 823 людей. Разом з тим, одужали вже 34 886, а за минулу добу, зокрема, 886 людей.

Антилідером по кількості випадків є Львівська область (8588). Далі Київ (7396), Чернівецька область (5485).

Кількість смертельних випадків становить 1 571, а за минулу добу померли ще 20 людей.

Зазначимо, вже четвертий день зростає кількість нових випадків коронавірусу в Україні. Сьогодні на 116 випадків більше, ніж вчора.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у Збройних силах України лабораторно підтвердили 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Також раніше повідомлялось, що у Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги.