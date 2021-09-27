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В Україні циркулює "Дельта"-штам коронавірусу: названо атипові симптоми

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали атипові симптоми штаму коронавірусу "Дельта". Тобто не у 100% випадків "Дельта"-варіанту є кишкові розлади тощо.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За його словами, зараз МОЗ стикається з тим, що клінічний перебіг "Дельти" є дещо іншим, початкові симптоми також дещо відрізняються.

"Але, думаю, що після того, як ми або отримаємо офіційну позицію ВООЗ, або зберемо доказову інформацію про симптоми, які є найбільш характерними, тоді ми вже зможемо вийти з офіційним роз'ясненням", - пояснив Кузін.

Крім того, головний санітарний лікар повідомив, що в інших країнах реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів.

"Тобто не у 100% випадків "Дельта"-варіанту є кишкові розлади тощо. Це по суті 5-7% від загальної кількості", - повідомив він.

За його словами, зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і "Дельта"-штаму починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла.

У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 3007 нових випадків коронавірусу.

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Коронавірус "Дельта"Мінстерство охорони здоров'я України