В Україні, як і в цілому по світу, 65% населення згодні вакцинуватися від COVID-19

За даними опитування, у цілому по світу про готовність вакцинуватися заявляють 67% респондентів. Однак четверта частина (26%) опитаних швидше за все відмовиться від можливості робити щеплення. Вагаються з цього приводу 8%.

Більшість респондентів (53%) у всьому світі вважає, що переважна частина людей в їхніх країнах вакцинувалася б, якби існувала доступна вакцина від коронавірусу, яка вважатиметься безпечною і ефективною. Водночас 17% вважають, що більшість в їхній країні не погодиться на введення вакцини. Ще 22% переконані, що в цьому питанні не буде явної більшості.

В Україні 52% респондентів вважають, що їхні земляки будуть вакциновані.

Під час дослідження Gallup International було опитано 44 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, по телефону або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.