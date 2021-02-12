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В Україні, як і в цілому по світу, 65% населення згодні вакцинуватися від COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Дві третини українців (65%) готові щепитися проти коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і вважатиметься безпечною та ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС.

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За даними опитування, у цілому по світу про готовність вакцинуватися заявляють 67% респондентів. Однак четверта частина (26%) опитаних швидше за все відмовиться від можливості робити щеплення. Вагаються з цього приводу 8%.

Більшість респондентів (53%) у всьому світі вважає, що переважна частина людей в їхніх країнах вакцинувалася б, якби існувала доступна вакцина від коронавірусу, яка вважатиметься безпечною і ефективною. Водночас 17% вважають, що більшість в їхній країні не погодиться на введення вакцини. Ще 22% переконані, що в цьому питанні не буде явної більшості.

В Україні 52% респондентів вважають, що їхні земляки будуть вакциновані.

Під час дослідження Gallup International було опитано 44 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, по телефону або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце у переліку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Невдоволені рішеннями уряду 77% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Gallup International, приблизно половина (51%) українців вважають, що загроза коронавірусу перебільшена.

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