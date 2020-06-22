В Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків COVID-19

Станом на ранок 22 червня в Україні зафіксовано 681 новий випадок коронавірусу. Найбільш зараженими регонами є місто Києв, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.

Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

Разом з тим, за минулу добу одужали 133 людини і ще 8 людей померли. Загалом з початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків COVID-19.

Найбільше випадків коронавірусу в Києві (4368), Чернівецькій області (4357), Львівській області (3980), Рівненській області (2963), Київській області (2236).

Зазначимо, в країні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків COVID-19 після трьох днів антирекордів.

У п'ятницю було 921 нових випадків і це був антирекорд за весь час епідемії в Україні. Після цього, у суботу, було вже 841 випадків, а в неділю - 735 випадків.

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Автор: Анастасия Рокитна