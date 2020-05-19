В Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків COVID-19

За добу коронавірус підтвердили у 260 осіб
В Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків зараження COVID-19. За останню добу коронавірус підтвердили у 260 осіб, що на 65 менше, ніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.
Разом з тим, за добу від коронавірусу вилікувались 356 осіб, що означає загальне зменшення активних випадків. З початку пандемії в Україні коронавірусом захворіли 18 876 осіб. Зараз хворих залишилося 12 696.
За останню добу від коронавірусу померли 13 осіб, а загальне число жертв становить 548 осіб. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років.
Найбільше нових випадків за добу виявлено в Києві (38), Львівській (32) та Чернівецькій (29 випадків) областях.
Загалом захворіли 1348 дітей і 3696 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 898 пацієнтів, з них 1114 дітей і 3025 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5978 осіб, з них 234 дитини та 671 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 245 осіб, у тому числі одна дитина і 21 медик.
Загалом підтверджено випадки:
Статистика з коронавірусу в Україні на 19 травня (facebook.com/phc.org.ua)
Нагадаємо, раніше в Кам'янці-Подільському на ізоляцію відправили відділення перинатального центру.
Також повідомлялося, що початок спаду пандемії коронавірус в Україні може відбутися в третій декаді травня 2020 року.
Крім цього, у МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють тільки про половину випадків COVID-19 серед медиків. Повідомили тільки про кожного другого з понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків.
Своєю чергою, Кабінет міністрів підтримав проект постанови про внесення коронавірусу в перелік професійних захворювань. Тепер у МОЗ є тиждень для визначення переліку посад медичних та інших працівників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширення коронавірусу.
Автор: Максим Зайченко