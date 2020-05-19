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В Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 09:03
В Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків COVID-19
Фото: люди в захисних масках стоять на вулиці (РБК-Україна)

За добу коронавірус підтвердили у 260 осіб

В Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків зараження COVID-19. За останню добу коронавірус підтвердили у 260 осіб, що на 65 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Разом з тим, за добу від коронавірусу вилікувались 356 осіб, що означає загальне зменшення активних випадків. З початку пандемії в Україні коронавірусом захворіли 18 876 осіб. Зараз хворих залишилося 12 696.

За останню добу від коронавірусу померли 13 осіб, а загальне число жертв становить 548 осіб. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років.

Найбільше нових випадків за добу виявлено в Києві (38), Львівській (32) та Чернівецькій (29 випадків) областях.

Загалом захворіли 1348 дітей і 3696 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 898 пацієнтів, з них 1114 дітей і 3025 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5978 осіб, з них 234 дитини та 671 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 245 осіб, у тому числі одна дитина і 21 медик.

Загалом підтверджено випадки:

  • Вінницька обл. - 751 (405 одужали)
  • Волинська обл. - 635 (158 одужали)
  • Дніпропетровська обл. - 843 (104 одужали)
  • Донецька обл. - 131 (42 одужали)
  • Житомирська обл. - 573 (185 одужали)
  • Закарпатська обл. - 911 (197 одужали)
  • Запорізька обл. - 385 (196 одужали)
  • Івано-Франківська обл. - 1235 (524 одужали)
  • Київ - 2359 (285 одужали)
  • Київська обл. - 1245 (212 одужали)
  • Кіровоградська обл. - 445 (326 одужали)
  • Луганська обл. - 42 (23 одужали)
  • Львівська обл. - 1098 (216 одужали)
  • Миколаївська обл. - 263 (98 одужали)
  • Одеська обл. - 784 (80 одужали)
  • Полтавська обл. - 264 (203 одужали)
  • Рівненська обл. - 1188 (370 одужали)
  • Сумська обл. - 164 (98 одужали)
  • Тернопільська обл. - 1081 (619 одужали)
  • Харківська обл. - 816 (163 одужали)
  • Херсонська обл. - 168 (132 одужали)
  • Хмельницька обл. - 267 (67 одужали)
  • Черкаська обл. - 376 (217 одужали)
  • Чернівецька обл. - 2742 (682 одужали)
  • Чернігівська обл. - 110 (31 одужав).

В Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків COVID-19

Статистика з коронавірусу в Україні на 19 травня (facebook.com/phc.org.ua)

Нагадаємо, раніше в Кам'янці-Подільському на ізоляцію відправили відділення перинатального центру.

Також повідомлялося, що початок спаду пандемії коронавірус в Україні може відбутися в третій декаді травня 2020 року.

Крім цього, у МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють тільки про половину випадків COVID-19 серед медиків. Повідомили тільки про кожного другого з понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків.

Своєю чергою, Кабінет міністрів підтримав проект постанови про внесення коронавірусу в перелік професійних захворювань. Тепер у МОЗ є тиждень для визначення переліку посад медичних та інших працівників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширення коронавірусу.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України УкраїнаКоронавірус
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