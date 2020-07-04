В Україні за добу понад 900 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 914 випадків коронавірусу. Померли від недуги за останні 24 години 15 осіб.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, в країні за час пандемії коронавірусу заразилися 47 677 осіб. Також підтверджено 1 227 смертей, з яких 15 - за останню добу.

Вилікувалися від COVID-19 21 155 осіб, 597 - протягом останніх 24 годин.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській області (176), Києві (118) та Волинській області (92 випадки).

Нагадаємо, раніше МОЗ назвало регіони з найважчою епідситуацією.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що джерелом поширення COVID-19 могли стати 9000 закладів.

Також РБК-Україна писало, що у Кабінеті міністрів хочуть посилити відповідальність за неносіння масок в громадських місцях.