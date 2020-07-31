В Україні третій день більше 1000 нових випадків коронавіруса

Станом на 31 липня в Україні невеликий спад кількості нових випадків коронавіруса, але за вчора заразились 1090 людей. Найбільше інфікованих виявили в Львівській області, Києві, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку епідемії в країні заразились коронавірусом 69 884 людей, одужали 38 752 та 1 693 людини померли.

Зокрема, за минулу добу померли 20 людей і 598 одужали.

Антилідерами по кількості заражених є Львівська область, Київ, Рівненська та Чернівецька області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавіруса.

Раніше в МОЗ говорили, що Україна не буде розробляти власну вакцину від COVID-19, так як в країні немає необхідного обладнання.

Крім того, американська компанія Novavax повідомила про початок випробування вакцини від коронавірусу на людях в Австралії, очікується, що вакцина цієї компанії з'явиться вже цього року.