В Україні після трьохденного спаду зросла кількість нових випадків коронавірусу: карта

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 354 людей, а загальна кількість інфікованих становить 19 230 людей. Таким чином, в країні фіксують спад кількості нових випадків зараження.

Такі дані наводить голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, за минулу добу заразились 28 дітей та 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Разом з тим, за минулу добу померли 16 людей, а загалом 5955 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 766 випадків;

Волинська область - 676 випадків;

Дніпропетровська область - 849 випадків;

Донецька область - 133 випадки;

Житомирська область - 583 випадки;

Закарпатська область - 922 випадки;

Запорізька область - 385 випадків;

Івано-Франківська область - 1246 випадків;

Кіровоградська область - 450 випадків;

м. Київ - 2410 випадків;

Київська область - 1261 випадок;

Львівська область - 1136 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 264 випадки;

Одеська область - 792 випадки;

Полтавська область - 265 випадків;

Рівненська область - 1217 випадків;

Сумська область - 164 випадки;

Тернопільська область - 1089 випадків;

Харківська область - 836 випадків;

Херсонська область - 172 випадки;

Хмельницька область - 280 випадків;

Чернівецька область - 2796 випадків;

Черкаська область - 381 випадок;

Чернігівська область - 115 випадків.

Нагадаємо, США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. У Держдепартаменті вважають, що ці кошти поліпшать можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19.