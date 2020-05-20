В Україні після трьохденного спаду зросла кількість нових випадків коронавірусу: карта

За минулу добу заразились більше 50 людей
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 354 людей, а загальна кількість інфікованих становить 19 230 людей. Таким чином, в країні фіксують спад кількості нових випадків зараження.
Такі дані наводить голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
Як зазначив міністр, за минулу добу заразились 28 дітей та 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Разом з тим, за минулу добу померли 16 людей, а загалом 5955 пацієнтів одужало.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область - 766 випадків;
- Волинська область - 676 випадків;
- Дніпропетровська область - 849 випадків;
- Донецька область - 133 випадки;
- Житомирська область - 583 випадки;
- Закарпатська область - 922 випадки;
- Запорізька область - 385 випадків;
- Івано-Франківська область - 1246 випадків;
- Кіровоградська область - 450 випадків;
- м. Київ - 2410 випадків;
- Київська область - 1261 випадок;
- Львівська область - 1136 випадків;
- Луганська область - 42 випадки;
- Миколаївська область - 264 випадки;
- Одеська область - 792 випадки;
- Полтавська область - 265 випадків;
- Рівненська область - 1217 випадків;
- Сумська область - 164 випадки;
- Тернопільська область - 1089 випадків;
- Харківська область - 836 випадків;
- Херсонська область - 172 випадки;
- Хмельницька область - 280 випадків;
- Чернівецька область - 2796 випадків;
- Черкаська область - 381 випадок;
- Чернігівська область - 115 випадків.
Нагадаємо, США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. У Держдепартаменті вважають, що ці кошти поліпшать можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19.
Автор: Анастасия Рокитна