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В Україні після трьохденного спаду зросла кількість нових випадків коронавірусу: карта

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 09:09
В Україні після трьохденного спаду зросла кількість нових випадків коронавірусу: карта
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу заразились більше 50 людей

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 354 людей, а загальна кількість інфікованих становить 19 230 людей. Таким чином, в країні фіксують спад кількості нових випадків зараження.

Такі дані наводить голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, за минулу добу заразились 28 дітей та 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Разом з тим, за минулу добу померли 16 людей, а загалом 5955 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 766 випадків;
  • Волинська область - 676 випадків;
  • Дніпропетровська область - 849 випадків;
  • Донецька область - 133 випадки;
  • Житомирська область - 583 випадки;
  • Закарпатська область - 922 випадки;
  • Запорізька область - 385 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1246 випадків;
  • Кіровоградська область - 450 випадків;
  • м. Київ - 2410 випадків;
  • Київська область - 1261 випадок;
  • Львівська область - 1136 випадків;
  • Луганська область - 42 випадки;
  • Миколаївська область - 264 випадки;
  • Одеська область - 792 випадки;
  • Полтавська область - 265 випадків;
  • Рівненська область - 1217 випадків;
  • Сумська область - 164 випадки;
  • Тернопільська область - 1089 випадків;
  • Харківська область - 836 випадків;
  • Херсонська область - 172 випадки;
  • Хмельницька область - 280 випадків;
  • Чернівецька область - 2796 випадків;
  • Черкаська область - 381 випадок;
  • Чернігівська область - 115 випадків.

Нагадаємо, США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. У Держдепартаменті вважають, що ці кошти поліпшать можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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