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В Україні Toyota Land Cruiser Prado перетворили на незвичайний спецавтомобіль

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Вівторок 14 вересня 2021 09:20
В Україні Toyota Land Cruiser Prado перетворили на незвичайний спецавтомобіль Фото: Toyota Land Cruiser Prado (avtospetsprom.com)
Автор: Константин Широкун

На базі Toyota Land Cruiser Prado українські фахівці створили багатоцільовий автомобіль швидкої допомоги. Машина відповідає стандарту А1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Автоспецпром".

Компанія "Автоспецпром" розробила автомобіль швидкої допомоги стандарту А1 на базі японського позашляховика Toyota Land Cruiser Prado. Інженери близько півроку працювали над машиною, тепер спеціалізований транспорт став серійним.

За останні місяці виготовлено 19 "швидких" на шасі позашляховика. Новинки вирушили на службу до Львівської та Івано-Франківської областей.

В Україні Toyota Land Cruiser Prado перетворили на незвичайний спецавтомобільУ задній частині автомобіля знайшлося місце для носилок. Медичний салон також обладнаний засобами знерухомлення пацієнта, багатоканальним електрокардіографом з можливістю друку ЕКГ, дефібрилятором, а також переносним кисневим балоном.

В Україні Toyota Land Cruiser Prado перетворили на незвичайний спецавтомобільДля машини швидкої допомоги використано рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Автомобіль оснащений 2,7-літровим бензиновим двигуном потужністю в 163 кінських сили, а також механічною коробкою передач і системою повного приводу.

"Автоспецпром" для карети швидкої допомоги вибрав машину в базовій комплектації зі сталевими штампованими колісними дисками, тканинною оббивкою крісел, базовою мультимедіа і спрощеною обробкою салону.

Раніше ми писали, що Mercedes-Benz припиняє розробку нових гібридів. Замість цього компанія зосередиться на більш простих і економічних електромобілях.

Також повідомлялося, що названа головна проблема сучасних автомобілів. Компанія виміряла кількість проблем на 100 автомобілів протягом перших 90 днів володіння.

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