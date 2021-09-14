В Україні Toyota Land Cruiser Prado перетворили на незвичайний спецавтомобіль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Автоспецпром" .

"Автоспецпром" для карети швидкої допомоги вибрав машину в базовій комплектації зі сталевими штампованими колісними дисками, тканинною оббивкою крісел, базовою мультимедіа і спрощеною обробкою салону.

Для машини швидкої допомоги використано рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Автомобіль оснащений 2,7-літровим бензиновим двигуном потужністю в 163 кінських сили, а також механічною коробкою передач і системою повного приводу.

У задній частині автомобіля знайшлося місце для носилок. Медичний салон також обладнаний засобами знерухомлення пацієнта, багатоканальним електрокардіографом з можливістю друку ЕКГ, дефібрилятором, а також переносним кисневим балоном.

За останні місяці виготовлено 19 "швидких" на шасі позашляховика. Новинки вирушили на службу до Львівської та Івано-Франківської областей.

Компанія "Автоспецпром" розробила автомобіль швидкої допомоги стандарту А1 на базі японського позашляховика Toyota Land Cruiser Prado. Інженери близько півроку працювали над машиною, тепер спеціалізований транспорт став серійним.

Раніше ми писали, що Mercedes-Benz припиняє розробку нових гібридів. Замість цього компанія зосередиться на більш простих і економічних електромобілях.

Також повідомлялося, що названа головна проблема сучасних автомобілів. Компанія виміряла кількість проблем на 100 автомобілів протягом перших 90 днів володіння.