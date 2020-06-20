ru
ua

В Україні за добу зафіксували 841 новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус   

Від COVID-19 за добу померли 9 людей

В Україні за останню добу підтвердили 841 випадків коронавірусу, а також 9 смертей від цієї недуги. Найбільше заражень за добу виявили у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, з початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 35 825 випадків захворювання, з яких 994 летальних. Одужали 16 406 осіб, у тому числі 373 за останню добу. Найбільше заражень за добу виявили у Львівській (139), Закарпатській (109) та Рівненській (83 випадки) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моз ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів після низки антирекордів за коронавирусу в Україні.

Новина доповнюється...

Автор: Максим Зайченко

► На Донбасі загорівся ліс у сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну ► Рекордний хабар в історії України та скасування рейсів МАУ: новини за вихідні
Читати всі новини