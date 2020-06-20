В Україні за добу зафіксували 841 новий випадок коронавірусу

Фото: люди в захисних масках стоять на вулиці (РБК-Україна)

Від COVID-19 за добу померли 9 людей

В Україні за останню добу підтвердили 841 випадків коронавірусу, а також 9 смертей від цієї недуги. Найбільше заражень за добу виявили у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, з початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 35 825 випадків захворювання, з яких 994 летальних. Одужали 16 406 осіб, у тому числі 373 за останню добу. Найбільше заражень за добу виявили у Львівській (139), Закарпатській (109) та Рівненській (83 випадки) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моз ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів після низки антирекордів за коронавирусу в Україні.

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Автор: Максим Зайченко