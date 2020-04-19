Число нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль: карта по областях

В Україні за останню добу зафіксували 343 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що свідчить про зниження захворюваності другий день поспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадки. При цьому вчора було 444 нових випадки, а позавчора 501.

Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій (889 хворих), Івано-Франківській (480), Тернопільській (390) та Вінницькій області (330), а також в місті Києві (801 випадок).

Найменше хворих є в Чернігівській (12), Донецькій (16), Луганській (24), Миколаївській (37) та Хмельницькій області (47 випадків).

Пік захворюваності на коронавірус у країні ще не настав. Таку заяву зробили на нараді в Офісі президента. "Усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми маємо розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин - тимчасовий, але найважливіший. Що сьогодні такий пікнік або такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації і роз'яснення - це дуже важливо в такий складний час", - сказав президент Володимир Зеленський.

Карантин в Україні продовжать, якщо кількість хворих зростатиме щодня більш ніж на 2% від кількості всіх інфікованих. "Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклій, зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт почне працювати не раніше червня.

Раніше в Харкові поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з порушеннями правил щодо карантину, а саме - у зв'язку з працюючими ринками.