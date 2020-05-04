В Україні за добу не виявили коронавірус в одній області

Найбільше нових захворювань виявлено у Київській та Чернівецькій областях
У Луганській області за минулу добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру моніторингу поширення COVID-19 Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Найбільше нових захворювань було підтверджено у Чернівецькій та Київській областях - по 69 захворювань. Загальна ситуація по областях:
Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість хворих в Україні становить 12 331 людина.
Померли за 3 травня 15 пацієнтів з коронавірусом. Всього в Україні зафіксовано 303 летальних випадки від коронавіруса.