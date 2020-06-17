В Україні за добу встановили два антирекорди по COVID-19

В Україні знову встановлено антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а також за числом померлих. У вівторок, 16 червня, в країні виявили 758 хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

При цьому жертвою хвороби за добу стала 31 людина.

Найбільше випадків зафіксовано у Львівській (155), Закарпатській (82) та Чернівецькій (69) областях.

Загалом в Україні станом на сьогодні лабораторно підтверджено 33 234 випадки інфікування коронавірусом. Від ускладнень хвороби померли 943 пацієнти.

Зараз на лікуванні від коронавірусу перебуває 17 763 людини.

Нагадаємо, минулого тижня впродовж декількох днів спостерігалося зростання нових випадків коронавірусу. Тоді ж було зафіксовано найбільшу на той час кількість випадків за добу - 753. Після цього інтенсивність поширення хвороби почала зменшуватися.

На початку цього тижня кількість нових хворих на коронавірус знову почала зростати.

Зростання захворюваності на коронавірус у Міністерстві охорони здоров'я пов'язують з недотриманням карантину в Україні.

У зв'язку з цим Раді запропонували посилити відповідальність за порушення обмежень, а саме недотримання маскового режиму.