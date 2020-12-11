В Україні за добу сталося майже 1,5 тисячі ДТП, постраждали більше 100 осіб

В Україні на тлі погіршення погодних умов за минулу добу зафіксували 1435 дорожньо-транспортних пригод. В результаті 8 людей загинули, 99 - були травмовані.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, вчора відбулося 84 аварії з загиблими або травмованими.

За минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП. У результаті аварій 8 осіб загинули та 99 травмовані", - написав Білошицький.

У Києві зафіксували 503 ДТП, з яких 7 - з загиблими або травмованими. У результаті аварій у столиці загинули 2 людей, 6 - травмувалися.

"Разом з тим, спостерігається зменшення порушень швидкості" які зафіксовані в автоматичному режимі. Вчора камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник", - додали в патрульній поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві відбулося смертельне ДТП через ожеледицю - водій не впорався з керуванням і автомобіль врізався в дерево.

Також повідомлялося, що в Києві через негоду введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту.

Все через ожеледицю в Києві за вчора постраждали понад 160 людей.