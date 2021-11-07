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В Україні за добу зробили COVID-вакцинацію більше 130 тисяч людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу вакцинувались від коронавірусу більше 130 тисяч людей. Одну дозу отримали 85 340 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

131 406 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066 людей.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу - 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

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Вакцинація