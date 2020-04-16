В Україні за добу підтвердили близько 400 нових випадків коронавірусу: список по областях

Лиедрами за кількістю захворювань залишаються Київ та Чернівецька область
В Україні за минулу добу число заражених коронавірусом збільшилася на 397 осіб, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області та Києві. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я.
Загалом ситуація по кількості захворювань коронавірусом по областях виглядає так:
- Вінницька область - 279 випадків;
- Волинська область - 109 випадків;
- Дніпропетровська область - 78 випадків;
- Донецька область - 12 випадків;
- Житомирська область - 162 випадки;
- Закарпатська область - 116 випадків;
- Запорізька область - 115 випадків;
- Івано-Франківська область - 401 випадок;
- Кіровоградська область - 198 випадків;
- р Київ - 644 випадку;
- Київська область - 234 випадку;
- Львівська область - 166 випадків;
- Луганська область - 4 випадки;
- Миколаївська область - 22 випадки;
- Одеська область - 73 випадки;
- Полтавська область - 27 випадків;
- Рівненська область - 204 випадку;
- Сумська область - 80 випадків;
- Тернопільська область - 333 випадки;
- Харківська область - 40 випадків;
- Херсонська область - 44 випадки;
- Хмельницька область - 37 випадків;
- Чернівецька область - 662 випадку;
- Черкаська область - 110 випадків;
- Чернігівська область - 11 випадків
Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні підтвердили 8 летальних випадків коронавіруса. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.
Також повідомлялося, що за 15 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 100 медпрацівників та 29 дітей.