В Україні за добу підтвердили близько 400 нових випадків коронавірусу: список по областях

В Україні за минулу добу число заражених коронавірусом збільшилася на 397 осіб, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області та Києві. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я.

Загалом ситуація по кількості захворювань коронавірусом по областях виглядає так:

Вінницька область - 279 випадків;

Волинська область - 109 випадків;

Дніпропетровська область - 78 випадків;

Донецька область - 12 випадків;

Житомирська область - 162 випадки;

Закарпатська область - 116 випадків;

Запорізька область - 115 випадків;

Івано-Франківська область - 401 випадок;

Кіровоградська область - 198 випадків;

р Київ - 644 випадку;

Київська область - 234 випадку;

Львівська область - 166 випадків;

Луганська область - 4 випадки;

Миколаївська область - 22 випадки;

Одеська область - 73 випадки;

Полтавська область - 27 випадків;

Рівненська область - 204 випадку;

Сумська область - 80 випадків;

Тернопільська область - 333 випадки;

Харківська область - 40 випадків;

Херсонська область - 44 випадки;

Хмельницька область - 37 випадків;

Чернівецька область - 662 випадку;

Черкаська область - 110 випадків;

Чернігівська область - 11 випадків

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні підтвердили 8 летальних випадків коронавіруса. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.

Також повідомлялося, що за 15 квітня в Україні коронавірус підтвердили у 100 медпрацівників та 29 дітей.