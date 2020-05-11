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В Україні за добу підтвердили 416 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 09:03
В Україні за добу підтвердили 416 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число інфікованих у країні перевищило 15 тисяч

В Україні за останню добу підтвердили 416 нових випадків вірусу COVID-19, а число інфікованих у країні перевищило 15 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, загальне число інфікованих коронавірусом в Україні станом на 11 травня становить 15 648 осіб.

За добу найбільше нових випадків підтвердили у Києві (66), Чернівецькій (56) та Рівненській областях (52 випадки).

При цьому жодного випадку коронавірусу за останню добу не виявили у Сумській, Донецькій і Луганській області.

Зазначимо, добою раніше в Україні підтвердили 522 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантину, зняття обмежень буде відбуватися у кількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Раніше МОЗ опублікував рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину. Для всіх видів бізнесу є ряд основних вимог.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19 в Україні.

Теги Новини України Коронавірус
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